UNCTAD: Es errado creer que porque los mercados andan bien la gente también

Ginebra, 22 oct (EFE).- La ausencia de crisis de deuda y la estabilidad de los mercados hacen parecer que hay estabilidad en la economía global, pero esto se confunde equivocadamente con un éxito, porque en realidad "la gente esta sufriendo" por la presión de la deuda pública, dijo este miércoles la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan.