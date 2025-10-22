Uruguay emite nuevos bonos globales en pesos y dólares con vencimiento en 2035 y 2037

Así lo indica un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el que se detalla de que el monto total de ambas emisiones asciende a 1.850 millones de dólares.

"Del total emitido, 1.350 millones equivalente fueron de un nuevo Bono Global en Pesos a tasa fija nominal con vencimiento final en el año 2035 y 500 millones correspondieron a la reapertura del Bono Global en Dólares", señala el documento.

Además, el MEF destacó que tanto la tasa fija conseguida por el nuevo Bono en Pesos nominales (8 % anual) como la prima de riesgo en la reapertura del Bono Global en dólares (78 puntos básicos), son las más bajas que Uruguay ha conseguido en ambas monedas, respectivamente, desde que accede a los mercados de capitales internacionales.

Entre los principales objetivos de estas operaciones el Gobierno uruguayo apunta a completar el programa de fondeo en el mercado internacional para el año en curso así como apuntalar el proceso de desdolarización de la deuda.

En tanto, se busca continuar con el desarrollo del mercado secundario de bonos en moneda local, estableciendo un nuevo bono de referencia (benchmark) para un plazo de 10 años.

Asimismo, el informe añade que la demanda total por ambos bonos (incluyendo la demanda por canje con títulos globales en pesos uruguayos de menor plazo) alcanzó un máximo de 3.835 millones de dólares equivalente.