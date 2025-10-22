Vance se reúne con Netanyahu para tratar la implementación del alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebran este miércoles una reunión en Jerusalén durante su viaje a Israel para supervisar la implementación del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza firmado por Israel y Hamás el 10 de octubre.