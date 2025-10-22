Volkswagen no descarta un impacto a corto plazo en su producción por la crisis de chips

"Dada la dinámica de la situación, no se pueden descartar impactos a corto plazo en la producción", dijo el portavoz.

La víspera el grupo señaló que "por ahora" no se ha visto impactado por los problemas de suministro de Nexperia.

El origen de esta situación está en el conflicto que se ha producido en torno al fabricante de chips Nexperia, cuyo control asumió el Estado neerlandés el pasado 30 de septiembre y que es una filial de la compañía china Wingtech.

Como consecuencia, Pekín prohibió la exportación de determinados componentes.

Nexperia, indica el grupo Volkswagen, no es un proveedor directo del grupo alemán.

Sin embargo, algunos componentes de le empresa de chips se utilizan en las piezas de los vehículos de Volkswagen que le son suministradas al fabricante automovilístico alemán por sus proveedores directos.

Las declaraciones del portavoz del grupo Volkswagen se producen después de que el diario Bild informara de que la compañía había comunicado a los empleados del grupo de que por ahora no hay ningún impacto pero que puede producirse.

Este tabloide, el más leído en Alemania, fue más allá y afirmó que el miércoles podría paralizarse la producción del Golf en la fábrica de Wolfsburgo, y posteriormente también del modelo Tiguan, entre otras medidas, como la introducción del régimen de trabajo reducido para parte de su plantilla.

El portavoz no quiso comentar las informaciones de Bild sobre una situación que también podría impactar a otros actores de la industria automovilística, tal y como advirtió la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) la víspera en un comunicado.

Su presidenta, Hildegard Müller, señaló que el pasado 10 de octubre los fabricantes de automóviles y proveedores recibieron una notificación de Nexperia en la que se describía una secuencia de acontecimientos que llevarían a que la empresa ya no pueda garantizar plenamente el suministro de chips a la cadena la industria automotriz.

Nexperia es un importante proveedor mundial de semiconductores que, por ejemplo, se utilizan con frecuencia en las unidades de control de los sistemas electrónicos de los vehículos, pero que también son relevantes para otros sectores, señaló.

"La situación podría llevar, en un futuro muy próximo, a restricciones significativas en la producción e incluso a paros de producción si no se logra resolver rápidamente la interrupción en el suministro de chips de Nexperia", advirtió Müller.

La VDA está en contacto con las empresas afectadas, la industria, el Gobierno alemán y la Comisión Europea (CE).

También un portavoz del Gobierno alemán expresó este miércoles su preocupación por la situación y aseguró también que conversa con todos los actores para buscar una solución.