Wall Street cierra en rojo en medio de la creciente tensión entre EE.UU. y China

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.590 puntos; el S&P 500 retrocedió un 0,53 %, hasta las 6.699 unidades, y el tecnológico Nasdaq bajó un 0,93 %, hasta los 22.740 enteros.

Este miércoles, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, viaja a Malasia para reunirse con sus contrapartes chinos, en el primer cara a cara desde que Washington amenazara al país asiático con una subida "masiva" de aranceles en represalia.

Bessent afirmó hoy que en el caso de imponer restricciones a las exportaciones chinas, por su política sobre las tierras raras, se harán en coordinación con los países del G-7.

Se prevé que a finales de octubre el presidente Donald Trump se reúna con su homólogo de China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los principales índices también se vieron lastrados hoy por una nueva tanda de resultados de empresas que decepcionaron a los analistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre ellas está Netflix, que ayer informó de que su margen operativo fue del 28 % en el primer semestre del año, una cifra inferior al 31,5 % que había anticipado inicialmente, debido a un gasto imprevisto relacionado con un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

La compañía terminó la sesión con una caída del 10 %.

Otras tecnológicas también vieron bajar sus acciones al final de la jornada, como Advanced Micro Devices (-3 %), Micron Technology (-1,8 %) y ON Semiconductor (-5,7 %).

En contraposición, Intuitive Surgical, una empresa estadounidense de biotecnología, subió un 13,8 % tras superar las expectativas de los analistas con sus resultados del tercer trimestre.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores ganancias fueron para International Business Machines (1,94 %) y Chevron (1,16 %), mientras que destacaron las pérdidas de Salesforce (-2,57 %) y Caterpillar (-2,05 %).

En otros mercados, el precio del petróleo de Texas subió un 2,2 %, hasta 58,5 dólares el barril, ante la expectativa de que Estados Unidos y la India lleguen a un acuerdo para reducir las importaciones indias de petróleo ruso.