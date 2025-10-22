Zelenski apoya negociación en base a frente actual y garantías de seguridad como vía a paz

"Estamos dispuestos a seguir la vía diplomática, apoyamos el alto el fuego. Estamos dispuestos a la diplomacia, pero no a abandonar ciertas zonas y a entregarlas a nuestro agresor", dijo en una rueda de prensa con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Linköping (Suecia) al ser preguntado sobre el tema.

"No es una cuestión de kilómetros cuadrados, se trata de los hogares de nuestra gente", subrayó.

Zelenski apuntó al encuentro de la denominada Coalición de Voluntarios que está previsto que se produzca este viernes en Londres y dio a entender que allí se debatiría la supuesta propuesta de 12 puntos.

"Tenemos que finalizar las garantías de seguridad para Ucrania", enfatizó y aseguró que el presidente ruso, Valdímir Putin, tiene la "voluntad personal" de destruir y de subyugar a Ucrania.

Por ello, es preciso garantizar que la agresión no se repita otra vez, recalcó, haciendo alusión a otra de las claves del plan.

Zelenski afirmó que la semana pasada en su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, habló durante dos horas sobre este tema.

"La cuestión es que no vemos una disposición de Rusia", dijo, repitiendo lo que le había traslado a Trump y aseguró que los esfuerzos diplomáticos que escenifica Moscú solo tienen como objetivo retrasar las decisiones que podrían adoptar EE.UU. y Europa para hacer presión.

Cuando Putin oyó hablar de la posibilidad de que EE.UU. suministrara Tomahawks a Ucrania, regresó a la diplomacia, pero ahora que esa posibilidad fue excluida por Washington, el deseo se ha desvanecido, agregó.