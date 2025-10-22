Zelenski se reúne en Oslo con el primer ministro noruego antes de viajar a Suecia

"Les doy una cálida bienvenida al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a la primera dama, Olena Zelenska. Noruega apoya a Ucrania en su deseo de una paz justa y duradera, como merece el pueblo ucraniano", dijo en un comunicado Støre.

Støre y Zelenski se reunirán en la zona militar del aeropuerto de Gardemoen (Oslo) por cuestiones de agenda, dentro de la "gira europea" del mandatario ucraniano, informó el Gobierno noruego.

"El apoyo de Noruega a Ucrania es sólido y continúa. Es determinante mantener un diálogo estrecho con las autoridades ucranianas, de forma que el apoyo se adecúe a las necesidades en el terreno en Ucrania", afirmó Støre.

Horas antes de la llegada de Zelenski a Oslo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, había anunciado que recibiría este miércoles a aquél pasada el mediodía hora local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su reunión, ambos abordarán la guerra en Ucrania y la cooperación bilateral en materia de defensa entre Suecia y Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kristersson y Zelenski comparecerán después en la ciudad de Linköping, al sur de Estocolmo, a las 15:00 hora local (13:00 GMT).

En X, Kristersson destacó que "una Ucrania fuerte y capaz es una prioridad clave para Suecia" y que su Gobierno seguirá garantizando que el país invadido puede continuar defendiéndose de la agresión rusa.

Además, señaló que esperaba hablar con Zelenski de cómo profundizar la cooperación bilateral.

"Tenemos mucho que aprender los unos de los otros", concluyó.

Este viernes se espera al presidente ucraniano en Londres, donde se celebrará una cumbre en parte presencial y en parte virtual de la denominada Coalición de Voluntarios, la liga de países dispuestos a aportar garantías de seguridad a Ucrania.