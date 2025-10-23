Airbus, Leonardo y Thales fusionarán sus actividades espaciales en una empresa común

La fusión, que está sometida a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluido el visto bueno de las autoridades de la competencia, debería permitir la entrada en funcionamiento de la nueva compañía en 2027, señalaron las tres empresas en un comunicado.

Los tres consejeros delegados, Guillaume Faury (Airbus), Roberto Cingolani (Leonardo) y Patrice Caine (Thales), destacaron que eso marcará "un hito decisivo para el sector espacial europeo".

Airbus aportará a la nueva empresa sus negocios de Space Systems y Space Digital, que forman parte actualmente de la división de defensa y espacio; Leonardo su división Space, lo que incluye su participación en Telespazio y en Thales Alenia Space; y Thales "principalmente" su participación en Thales Alenia Space, Telespazio y Thales SESO.

El objetivo de los tres socios, que llevaban meses negociando ante las dificultades de sus actividades espaciales por la competencia, sobre todo de gigantes del sector como Space X de Elon Musk, es crear y desarrollar "un catálogo completo de tecnologías y de soluciones integrales complementarias".

Eso abarcará desde la infraestructura espacial a los servicios, pero quedan excluidos las lanzaderas espaciales. En el caso de Airbus, las actividades de cohetes están alojadas en una filial común con el francés Safran, Arianespace.

Airbus, Leonardo y Thales se mostraron convencidos de que su empresa común acelerará la innovación en este mercado estratégico con "un actor europeo unificado, integrado y resiliente" que contará con "la masa crítica necesaria para competir en todo el mundo y crecer en los mercados de exportación".

Los tres esperan que al cabo de cinco años de funcionamiento esa nueva compañía generará sinergias totales de cientos de millones de euros en ingresos operativos y que los costes de generación de esas sinergias se corresponderán con las referencias del sector.