Al menos diez muertos en Rusia en una explosión en una fábrica en los Urales

"Se ha confirmado la muerte de diez personas. Continúan los trabajos de búsqueda", escribió en Telegram el gobernador de la región de Cheliábinsk, Alexéi Teksler.

Además, indicó que cinco personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

Según el canal de Telegram Astra, vecinos de Kopéiski aseguraron que se habían producido explosiones en la zona donde se encuentra la fábrica Plastmass, que produce explosivos y munición.

Teksler se limitó a informar de que la explosión, a la que siguió un incendio y una segunda detonación, se produjo en una de las fábricas de Kópeisk, ciudad de cerca de 150.000 habitantes situada a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú y a más de 1.700 kilómetros del punto más próximo de la frontera de Ucrania.

"La versión de que (la explosión) fue un impacto de un dron no se ha confirmado", afirmó el gobernador, que añadió que el incendio fue sofocado y comenzó la remoción de escombros.

El Comité de Instrucción incoó una causa penal por "violación de las normas de seguridad en industrias peligrosas, con resultado de muerte de dos o más personas".