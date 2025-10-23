Al menos dos muertos en los bombardeos israelíes contra el este del Líbano

Beirut, 23 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este jueves en una oleada de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde Israel asegura haber tenido como objetivo infraestructura perteneciente al grupo chií libanés Hizbulá.