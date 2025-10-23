Alcalde de Lisboa insiste en que informe del accidente no señala responsabilidad política

Además, el edil dijo a la prensa que "los resultados de las elecciones fueron claros", en referencia a los recientes comicios municipales en los que salió reelegido para los siguientes cuatro años, y arremetió contra sus oponentes políticos, a quienes pidió dejar de "politizar la tragedia".

"Los partidos que siguen intentando politizar (el accidente), pienso que es una falta de respeto por lo que sucedió y por las víctimas (...) es triste que se siga intentando politizar una tragedia", agregó.

Respecto al informe, declaró que "es claro en cuanto a que fueron fallos técnicos, no apunta a ninguna responsabilidad política y es muy importante que eso quede claro".

El reporte preliminar del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso, señala que el accidente se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas, ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano.

En el informe no se establecen los motivos exactos de la rotura del cable, que se encontraba por debajo de los raíles entre las dos cabinas del funicular y que se rompió después de 337 días de uso, pero sí que se apuntan una serie irregularidades.

Moedas ha rechazado en varias ocasiones asumir responsabilidad política por el accidente, aunque el miércoles aceptó la dimisión del presidente la Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL), la empresa que gestiona los funiculares, Pedro de Brito Bogas, y del Consejo de Administración.

Los funiculares de Lisboa están bajo la gestión de CCFL, que desde 2017 está tutelada por el Ayuntamiento de la ciudad.