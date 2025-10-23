American Airlines reduce sus ganancias del trimestre un 95,31 %, hasta 12 millones

En los primeros nueve meses del 2025, la compañía tuvo un resultado operativo de 1.015 millones de dólares, frente a los 1.480 millones de dólares del año anterior; mientras que los ingresos aumentaron un leve 0,2 %, hasta los 40.634 millones de dólares.

"El equipo de American Airlines está cumpliendo con nuestros compromisos", afirmó en un comunicado el director ejecutivo de American, Robert Isom.

De cara al futuro, American Airlines confía en que las inversiones continuas en su red, la experiencia del cliente y el programa de fidelización les "posicionarán favorablemente para impulsar el crecimiento de los ingresos y el valor para los accionistas en 2026 y en adelante".

Tras el anuncio de los resultados, las acciones de American Airlines subían más de un 4 % en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, al anunciar pérdidas menores a las esperadas para el tercer trimestre y perspectivas para el resto del año que superan las previsiones de los analistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy