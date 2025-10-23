Arrestan en Brasil a una española que pretendía embarcar a París con 12 kilos de cocaína

La droga fue encontrada en el fondo falso de una de las maletas despachadas por la española, cuya identidad no fue revelada, durante una inspección de rutina, informó la Policía Federal en un comunicado.

La Policía Federal divulgó los videos del momento en que los agentes, en presencia de la extranjera, abren la maleta, la revisan y descubren el compartimiento falso, del que retiran un paquete envuelto en plástico negro.

Las imágenes también muestran el momento en que los agentes federales descubren un polvo blanco dentro del paquete y avisan a la mujer que tienen que someterlo a una prueba, y el momento en que el polvo, examinado con sustancias químicas, toma un color azul que indica la presencia del alcaloide.

En los videos se puede escuchar la voz de la española diciendo que no entiende lo que ocurre y alegando que va a perder su vuelo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mujer fue detenida en flagrante en el aeropuerto y enviada a una prisión de Río de Janeiro, en donde aguardará el juicio por el crimen de tráfico internacional de drogas, que en Brasil es castigado con penas de entre 5 y 15 años de prisión.