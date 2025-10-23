Art Spiegelman: "No quiero que 'Maus' se use como herramienta de reclutamiento de Israel"

Spiegelman es autor de 'Maus', una obra fundamental en la disciplina después de convertirse en 1992 en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer.

El cómic, reconocido ya como un clásico de la literatura, se adentra en los recuerdos de Vladek Spiegelman, padre de Art y superviviente del Holocausto.

Spiegelman, hijo de un judío polaco superviviente del Holocausto que emigró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ha asegurado que se considera "asionista", algo así como un "agnóstico del sionismo", ya que al pertenecer a la diáspora cree "en la síntesis de las culturas".

"El principal problema de Israel, después de Hamás, soy yo, porque pertenezco a la diáspora y no creo en la tierra prometida, que es una realidad que no me interpela", ha añadido sobre esto Spiegelman.

Uno de sus últimos lanzamientos es la tira '¡Nunca más!', una colaboración junto a Joe Sacco, autor de 'Notas al pie de Gaza', en la que denuncian el genocidio en Palestina.

"Nunca fui sionista. Mis padres fueron a plantar árboles a Israel cuando era niño y me incomodó muchísimo ver a gente paseando armada por la calle. Ahí entendí cómo funcionaba aquello entre israelíes y palestinos", ha contado el dibujante.

"No quiero que 'Maus' se use como herramienta de reclutamiento del ejército israelí, eso es lo que me ha llevado a trabajar en '¡Nunca más!", ha agregado Spiegelman.

Sus preocupaciones ahora mismo no están solo en Oriente Medio, ya que la reelección de Donald Trump en Estados Unidos lo ha "desorientado muchísimo".

"Es muy difícil afrontar las circunstancias actuales, solo tenemos el sarcasmo y la ironía, y es un arma mucho menos poderosa que el poder real que ellos tienen", ha lamentado el historietista.

"Mis padres llegaron a Estados Unidos en 1945 huyendo y buscando la libertad, y ahora parece que el que tendrá que huir de Estados Unidos soy yo", ha seguido denunciando Spiegelman.

Pese a haberse prometido a sí mismo en 2018 que no dibujaría nunca a Trump porque "es un narcisista malvado al que no hay que alimentar", Spiegelman ha confesado que aparece retratado en el trabajo en el que anda metido ahora mismo, un "libro de 'sketches' que se está convirtiendo en un libro de quejas".