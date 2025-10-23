Austria expresa "preocupación" por el uso de fondos congelados de Rusia

"Muchas preguntas siguen abiertas. Necesitamos una construcción legal viable", dijo el jefe de Gobierno austríaco a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en la capital belga.

"En lo que respecta al RBI (Raiffeisen Bank International), tengo esta preocupación como canciller federal austriaco de que quizás esta cuestión aún no haya sido evaluada y considerada en todas sus dimensiones", agregó.

RBI, el principal banco europeo que sigue operando en Rusia, no logra abandonar ese mercado ante la imposibilidad de vender su negocio ruso.

El banco austríaco ha intentado desprenderse de sus operaciones rusas a través de un complejo canje de participaciones con la constructora austríaca Strabag, donde el sancionado oligarca ruso Oleg Deripaska, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, es un importante accionista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, Stocker dijo hoy que "no es comprensible" que las sanciones "tengan el efecto de beneficiar dos veces a un oligarca ruso: una vez a través de un pago en efectivo y otra vez al permitirle conservar las acciones de la empresa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sería sorprendente que pusiéramos a una empresa europea, de Austria, en peor posición que a un oligarca ruso en la esfera de influencia de Putin", destacó el canciller austríaco.

Sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, Stocker aseguró que "es un paso para devolver a Putin a la mesa de negociaciones".

"Hemos visto que lo que ha sucedido hasta ahora no es suficiente para provocar un cambio de mentalidad en Putin, de modo que se lleven a cabo negociaciones de paz serias para una paz justa y duradera (en Ucrania)".