Autoridades alemanas descubren falsificaciones millonarias de Picasso, Rubens y Rembrandt

Berlín, 23 oct (EFE).- Una investigación de las autoridades alemanas ha llevado al descubrimiento de falsificaciones de obras de arte de grandes nombres de la pintura, como el español Pablo Picasso, el flamenco Rubens y el neerlandés Rembrandt, valoradas en millones de euros.