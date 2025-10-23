Bélgica dice que alineará su diplomacia con el apoyo al plan marroquí para el Sáhara

Rabat, 23 oct (EFE).- Bélgica reafirmó este jueves su respaldo al plan marroquí de autonomía como solución al conflicto del Sáhara Occidental y subrayó que alineará su acción diplomática y económica con esta posición.