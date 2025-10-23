Bélgica insiste en riesgos de usar activos rusos y plantea como alternativa emitir deuda

No obstante, recalcó que para la emisión de la deuda sería necesaria la unanimidad de todos los Estados miembros.

El político recalcó tras la cumbre europea celebrada en Bruselas que no hay respuestas claras a si usar los activos soberanos rusos inmovilizados para dar un préstamos a Ucrania es o no legal.

Añadió que, en cualquier caso, si finalmente se lleva a cabo, Bélgica quedará "enterrada en litigación".

"Moscú dice que si tocamos ese dinero sentiremos las consecuencias hasta la eternidad, lo que parece un largo tiempo", comentó, y mencionó que podría haber represalias de Moscú, como confiscaciones de dinero occidental en Rusia. Asimismo, dijo que países aliados de Rusia podrían tomar medidas de represalia contra los países occidentales. Así, subrayó que sería "un negocio arriesgado".

También explicó que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presente en la cumbre, explicó que si se usan los activos rusos para dar préstamos a Kiev, el efectivo tiene que estar garantizado.

De Wever habló de supuestos en los que habría que devolver ese dinero de manera inmediata, como un hipotético levantamiento de las sanciones o un tratado de paz que no obliga a Rusia a pagar a Ucrania de nuevo.

Asimismo, manifestó que si el dinero de Euroclear se usa para financiar militarmente a Kiev, tras la guerra no se podrá usar para la reconstrucción.

Explicó que si los activos inmovilizados se dan a Ucrania, "alguien" tiene que garantizar que una cantidad equivalente a la dada a Kiev en un periodo de tiempo muy corto está disponible para ser devuelta a Rusia. En el caso de los activos rusos inmovilizados en la entidad belga Euroclear, ascienden a alrededor de 140.000 millones de euros.

Se preguntó si serán los Estados miembros los que proporcionen las garantías, pero afirmó que firmar una garantía es una decisión soberana de cada país. Reconoció que en la cumbre de hoy a la pregunta de qué países estarían dispuestos a firmar las garantías no se respondió "con un tsunami de entusiasmo".

"Si no viene de los Estados miembros esta garantía, es para mí un interrogante de dónde más podría venir", manifestó.

También explicó en tercer lugar que si se usan los activos inmovilizados rusos, es conveniente que la Unión Europea no lo haga sola. En ese sentido, afirmó que hay otros países en la eurozona y el mundo con activos rusos inmovilizados que nunca han sido transparentes sobre qué cantidad de dinero poseen.

Indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de 300.000 millones en activos rusos inmovilizados, por lo que la mitad de ellos se encontrarían en la entidad belga Euroclear.

De Wever aseguró que sería preferible asociarse con un país que no sea miembro de la eurozona si finalmente se decide utilizar los activos rusos y propuso como candidato preferente al Reino Unido.

"Todo el mundo ha salido de la sala plenamente consciente de los problemas que hay", recalcó, pero dijo creer que la Comisión Europea intentará hacer que la propuesta "cobre vida".

Si esos problemas no se resuelven, De Wever afirmó que hay formas de crear dinero "en un breve plazo de tiempo", con la emisión conjunta de deuda por parte de la UE, como se hizo con el fondo de recuperación a raíz del coronavirus. No obstante, alertó de que para ello se necesita la unanimidad de los Veintisiete.

"Si mañana hubiera una propuesta para decir que tomaremos 45.000 millones de euros en deuda para los próximos dos años y después integramos esos 45.000 millones de euros en el marco plurianual, estaría 100 % a favor", comentó.

Sobre la posibilidad de utilizar el margen de flexibilidad del próximo presupuesto plurianual de la UE para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania, explicó que esas cuentas se empezarán a aplicar en 2028, por lo que 2026 y 2027 quedarían descubiertos.