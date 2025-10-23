Brussels Airlines despide a 3 azafatas que se negaron a volar en un avión con insectos

Bruselas, 23 oct (EFE).- La aerolínea Brussels Airlines ha despedido a tres azafatas por negarse a operar un vuelo a Ghana el viernes pasado, después de que el servicio de limpieza detectara la presencia de insectos en el avión antes del despegue, informó hoy el diario Het Laatste Nieuws.