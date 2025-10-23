Canadá invertirá 3.000 millones de dólares canadienses en pequeños reactores nucleares

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que el Gobierno federal invertirá 2.000 millones de dólares mientras que la provincia de Ontario, donde se instalarán los reactores modulares, proporcionará los restantes 1.000 millones de dólares canadienses.

Con esta inversión, Canadá se convertirá en el primer país del G7 en activar un pequeño reactor modular (SMR, en inglés), considerados el futuro para la generación energética para el desarrollo de proyectos como los centros de datos para inteligencia artificial (IA).

Los cuatro reactores se construirán junto a la planta nuclear Darlington, en la localidad de Bowmanville, a unos 80 kilómetros al este de Toronto, y tendrán capacidad para proporcionar energía a 300.000 viviendas.

En 2023, Ontario ya anunció su interés en instalar cuatro pequeños reactores nucleares en la provincia: tres en Darlington y uno en Kincardine, a unos 220 kilómetros al noroeste de Toronto.

Los SMR son reactores nucleares avanzados de nueva generación y pequeñas dimensiones con capacidad para producir hasta 300 megavatios de electricidad por unidad.

En la actualidad, la planta nuclear de Darlington cuenta con cuatro reactores que generan 3.512 megavatios de electricidad.

Carney afirmó que el proyecto creará 3.700 puestos de trabajo y generará 500 millones de dólares de ingresos al año.