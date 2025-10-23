Candidato Cuomo publica video de IA que retrata a seguidores de Mamdani como criminales

El video, de poco más de dos minutos, comienza con una versión de IA de Mamdani, primero corriendo por las calles de Nueva York y luego comiendo arroz con las manos.

A continuación muestra a un hombre negro con una keffiyeh robando en una tienda, a un hombre blanco abusando de una mujer, a un proxeneta mulato y a una anciana blanca bebiendo y conduciendo, entre otros personajes.

El clip termina con imágenes de Nueva York en llamas y sirenas de ambulancias de fondo, dando a entender que si su contrincante gana las elecciones reinará el caos en la ciudad.

El video, que se subió el miércoles después del segundo debate entre los candidatos a la Alcaldía, solo estuvo colgado durante unos 20 minutos en la cuenta oficial de Cuomo, @andrewcuomo, ya que luego fue eliminado.

Tiempo suficiente para que el contenido fuese compartido por muchas otras cuentas antes de ser borrado.

Rich Azzopardi, portavoz de la campaña de Cuomo, dijo a The New York Times que el video "se publicó por error" y "aún no estaba terminado".

Common Cause New York, un grupo de vigilancia gubernamental, afirmó al rotativo que el anuncio podría haber violado la ley electoral estatal al no revelar adecuadamente que fue creado con IA o imágenes generadas por computadora.

Además, el grupo calificó el video de "ofensivo y un impactante intento de infundir miedo".

Por su parte, la portavoz de Mandani, Dora Pekec, anotó a The Times que Cuomo está recurriendo a este lenguaje y estas tácticas "porque no tiene nada que ofrecer a los neoyorquinos: ni visión ni planes ni agenda, nada progresista, solo alarmismo".

No es la primera vez que Cuomo usa la IA durante su campaña; hace unas semanas utilizó esta tecnología para mostrarse en un video ejerciendo diversas profesiones, como conductor de metro o limpiador de las ventanas de los rascacielos, entre otros trabajos.

En la política estadounidense cada vez es más habitual ver videos generados por IA, sobre todo en las redes sociales del presidente, Donald Trump, quien usa esta tecnología para ridiculizar a contrincantes, pero también para exaltar su imagen.