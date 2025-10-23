Demanda de chips para IA eleva producción industrial de Taiwán el 16 % en tercer trimestre

Taipéi, 23 oct (EFE).- La producción industrial de Taiwán creció un 15,9 % interanual a lo largo del tercer trimestre de 2025 gracias a la demanda sostenida de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y otros componentes electrónicos, según datos divulgados este jueves por el Ministerio de Asuntos Económicos de la isla.