Detenida una mujer por lanzar dos cócteles mólotov contra una comisaría en San Petersburgo

"La policía respondió rápidamente y detuvo a la mujer en el lugar. Fue identificada como una residente local de 29 años y trasladada a la comisaría para ser interrogada", informó el Ministerio del Interior ruso.

El incendio, que no causó heridos, fue sofocado por los propios policías.

La mujer, detenida por terrorismo, dijo haber actuado bajo órdenes de un tercero, quien pagó para que la mujer cometiese el atentado.

Hoy mismo, otros dos ciudadanos rusos fueron acusados de alta traición y condenados a 16 y 13 años de prisión.

Uno de ellos, residente de la región de Kursk, Yaroslav Gavrílov, nacido en 1990, fue condenado a 16 años de prisión por alta traición, aunque no se especifican los cargos exactos.

El otro, residente de Bashkiria, Ernest Sharafutdínov, fue condenado a 13 años de prisión por transmitir datos sobre la ubicación de instalaciones industriales rusas a la inteligencia ucraniana con el fin de llevar a cabo ataques contra ellas.

Por otro lado, un ciudadano ruso fue detenido en Carelia por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) por sabotaje en colaboración con las fuerzas de seguridad ucranianas.

"Realizó reconocimientos de un puente ferroviario para cometer un acto de sabotaje y terrorismo", aseguraron hoy los servicios de seguridad.

Además, un residente de Kursk fue condenado a seis años de prisión por apología del terrorismo.

Antón Kalakin, de 36 años, dejó dos comentarios en la red social Telegram que investigaron los órganos de Justicia de Rusia.

"¡Que los cuelguen de una farola en la calle Karl Marx sin juicio ni investigación!" , decía un comentario de Kalakin en la publicación en el canal de Telegram del gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, quien aseguraba que el gasto militar era prioritario frente a la renovación de las escuelas.

El año pasado, el número de condenas por terrorismo alcanzó las 870, mientras que este año ha disminuido en favor de las de alta traición, las cuales crecen exponencialmente, de 16 en 2022 a 145 en 2024.