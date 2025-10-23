Mundo

Detenido en el sur de Portugal uno de los delincuentes más buscados del Reino Unido

Lisboa, 23 oct (EFE).- La policía de Portugal anunció este jueves la detención de uno de los delincuentes más buscados en el Reino Unido, sospechoso de liderar una organización internacional dedicada al narcotráfico.

Por EFE
23 de octubre de 2025 - 07:25
La Policía Judicial (PJ) de Portugal precisó en un comunicado que el arresto se produjo en la zona Boliqueime, en el Algarve, en el sur del país, en cumplimiento de una orden de detención emitida por las autoridades británicas.

El hombre, de 40 años, supuestamente es líder de una banda de tráfico internacional de cocaína y hachís y se encontraba fugado de su país desde hacía dos años. En Portugal utilizaba una identidad falsa.

La PJ indicó que en el Reino Unido protagonizó episodios de violencia e intentos de escapar de las autoridades, intentando incluso atropellar a agentes.

Tras su detención, el arrestado va a comparecer ante un tribunal luso que tiene que estudiar la solicitud de extradición para ser entregado a Escocia.

