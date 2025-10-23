Dinamarca ve como una "genialidad" el plan para usar efectivo de activos rusos congelados

"Es casi una genialidad por parte de a quienes se le ha ocurrido, porque hay unos activos rusos congelados que ya están en Europa. La idea es que sean una especie de adelanto a crédito, así se lo podremos transferir a Ucrania sin que los europeos tengan que pagarlo todo", dijo a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Frederiksen, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, defendió que Rusia debe pagar los gastos de defensa ucranianos.

"Es Rusia la que ha destruido gran parte del país y, por eso, es natural que Rusia pague las armas que Ucrania use para defenderse a sí misma", dijo.

La primera ministra danesa calificó de "positiva" la adopción este mismo jueves de un nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, así como que Estados Unidos haya introducido medidas similares contra empresas petroleras rusas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a los halagos daneses, la propuesta sobre el uso del efectivo generado por los activos de Rusia congelados puede estar en riesgo, a juzgar por las declaraciones de este jueves del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder belga afirmó este jueves que bloqueará cualquier decisión en el Consejo Europeo sobre ese tema si no hay una “mutualización del riesgo”, garantías y el mismo avance de los países que también albergan fondos rusos.

“Eso es solidaridad europea. Si estas tres exigencias, que me parecen bastante razonables, se cumplen, entonces podremos seguir adelante. Si no es así, haré todo lo que esté en mi mano a nivel europeo, y también a nivel nacional, tanto política como jurídicamente, para impedir esta decisión”, indicó a su llegada a la cumbre de la UE.