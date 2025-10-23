EE.UU. desmantela dos redes de juego y apuestas ilegales vinculadas con la NBA y la mafia

En el caso de las partidas ilegales de póquer en las que está implicado Billups, en la actualidad entrenador de los Portland Trail Blazers de la NBA, se utilizaron tecnologías sofisticadas: desde mesas con rayos X para leer las cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para distribuir cartas a determinados jugadores.

El director del FBI, Kash Patel, anunció los arrestos en una conferencia de prensa en la que afirmó que las operaciones de juego ilegal y para amañar los resultados han durado varios años.

"El fraude es alucinante", dijo Patel, quien describió una amplia panoplia de delitos: estafa informática, extorsión, robo con intimidación y juego y apuestas ilegales.

Patel también vinculó el fraude con algunas de los principales grupos mafiosos del país.

"No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también pusimos en marcha y ejecutamos un proceso judicial contra la Cosa Nostra para incluir las familias delictivas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese", explicó.

En el caso que provocó la detención este jueves de Rozier, base en activo de los Miami Heat, y de otras cinco personas, el fiscal Joseph Nocella Jr., afirmó que es "una de las tramas más descaradas de corrupción deportiva" de la historia del país y lo relacionó con el arresto a principios de año de Jontay Porter, otro jugador de la NBA.

"Esta trama es una conspiración interna de apuestas deportivas que explotó información confidencial sobre jugadores y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA en inglés)", dijo Nocella.

La Policía ha denominado la investigación sobre el fraude de apuestas y amaño de partidos 'Operation Nothing But Net' (Operación Solo Red), una expresión típica del baloncesto estadounidense que describe un tiro perfecto en el que la pelota no toca el aro, solo la red.

Según su explicación, con la información confidencial, los acusados apostaban miles de dólares sobre cuándo los jugadores jugarían o cuándo se retirarían de la cancha, provocando pérdidas de millones de dólares.

Posteriormente, "los acusados blanquearon sus ganancias ilegales de varias maneras: mediante plataformas entre particulares, transferencias bancarias y simples intercambios de dinero en efectivo".

En el caso de las partidas de póquer ilegales, las organizaciones mafiosas utilizaban a atletas profesionales, como Billups o el exjugador de la NBA Damon Jones, también arrestado, para atraer víctimas a las partidas.

En este caso, en la operación policial llamada 'Royal Flush' (escalera real, la jugada más alta posible en el póquer), 31 personas han sido arrestadas, entre ellas varios atletas profesionales retirados.