EE.UU. "no puede garantizar" que no habrá vuelos cancelados por el cierre del Gobierno

Washington, 23 oct (EFE).- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo este jueves que no puede descartar cancelaciones o retrasos de vuelos por el actual cierre del Gobierno federal, que ya es el segundo más largo de la historia del país.