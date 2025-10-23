El 85 % de los estadounidenses percibe un incremento de la violencia política

El 86 % de los republicanos y el 85 % de los demócratas ven un aumento de la violencia política, mientras que el 53 % de los estadounidenses señaló que el "extremismo" de izquierda es un "gran problema" y el 52 % consideró lo mismo del de derecha, agregó el reporte del centro de investigación.

Asimismo, el 47 % opinó que hay extremismo de "personas sin opiniones políticas claras", detalló el estudio nacional basado en 3.445 entrevistas telefónicas y digitales del 22 al 28 de septiembre, con un margen de error del 1,9 % y un nivel de confianza del 95 %.

La encuesta se levantó tras el asesinato el 10 de septiembre del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, quien culpó a los "lunáticos" de la "izquierda radical", aunque antes ocurrió también el de la legisladora demócrata Mellisa Hortman el 14 de junio en Minnesota.

Liberales y conservadores difirieron sobre los orígenes de la violencia política, pues 77 % de los republicanos consideraron como un "gran problema" el extremismo de izquierda y solo un 27 % el de derecha.

En contraste, el 76 % de los demócratas opinaron lo mismo del extremismo de derecha y solo 32 % del de izquierda.

Sobre los factores que incitan la violencia, la principal respuesta de los demócratas, el 28 %, fue la retórica o el comportamiento de Trump, los conservadores o el movimiento MAGA ('Make America Great Again').

Mientras que el 16 % de los republicanos citaron la conducta y palabras de los liberales y demócratas.

En el grueso de la población, el segundo factor más mencionado, por el 11 %, fue la polarización política, y el 10 % advirtió de una "falta de entendimiento" de las personas con diferentes valores.

Asimismo, el 9 % indicó como un factor la "normalización de la violencia", un 6 % las redes sociales y otro 6 % los medios tradicionales.

El debate sobre la violencia política se ha reavivado tras el asesinato de Kirk, cercano a Trump, quien en reacción ha lanzado una campaña contra "movimientos de extrema izquierda" y "terrorismo nacional", lo que incluye un "grupo operativo" de varias agencias para perseguir estos grupos y una directiva de seguridad nacional.