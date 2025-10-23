El argentino Matías Gotelli gana premio español de narrativa con un "western existencial"

La obra, que participó en el certamen literario bajo el seudónimo 'Jaime Williams', fue seleccionada por unanimidad entre 268 manuscritos procedentes de 24 países por un jurado que destacó "la originalidad de esta novela ambientada en un territorio sin ley con tintes de western desolado".

'Alimento para puma', añade, tiene "un estilo preciso, áspero y, al mismo tiempo, lírico; una cadencia inquietante".

La novela ganadora narra la historia de Miguel, un músico treintañero y nómada que regresa, en contra de su voluntad, a la casa medio abandonada de su padre, con quien no habla desde hace años, enclavada en una zona rural argentina.

Allí lo reciben la naturaleza inhóspita, difícil, del entorno, una manada de perros y Celso, el paraguayo que cuida la finca, pozo inagotable de excesos etílicos y de creencias cambiantes, con quien establece amistad.

Para el jurado, compuesto -entre otros- por el escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince y la autora ecuatoriana Mónica Ojeda, la búsqueda del padre desaparecido y el deseo de vivir un suceso irreversible guían al protagonista por un paisaje fantasmagórico y hostil.

El escritor comentó que "el tema central es la cuestión de la identidad. Es una historia sobre la amistad, la violencia, los vínculos familiares y la relación del ser humano con la naturaleza; y, aunque parece una novela muy masculina —el ambiente de campo, reglas antiguas, armas, policías corruptos—, habla más bien de la fragilidad de la masculinidad".

Matías Gotelli (Buenos Aires, Argentina, 1989) estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y debutó como novelista con 'Alimento para puma'.

En su faceta musical, Gotelli forma parte de la banda de rock Trapalanda, con la que editó dos álbumes ('Álgebra', 2015, y 'La Cabeza de Goliat', 2017); y con su otra banda, Bis Serán, grabó también dos discos, 'Año Cero' (2018) y 'Las Jóvenes Promesas' (2019).

En ambos proyectos es vocalista, bajista y guitarrista; y actualmente se encuentra inmerso en un nuevo proyecto como solista, Mato, con el cual editó el álbum 'Ezeiza' (2022).