El Banco Central de Turquía baja los tipos de interés un punto porcentual, hasta el 39,5 %

Ankara, 23 oct (EFE).- El Banco Central de Turquía (CBRT) redujo este jueves los tipos de interés del 40,5 % al 39,5 %, algo esperado por los mercados, pese a que la inflación sigue alta y el proceso de bajada de los precios se ha ralentizado.