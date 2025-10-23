El Brent sube 5,4 % por temores de suministro tras sanciones de EEUU a petroleras rusas

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 3,40 dólares frente a la última sesión en el International Exchange (ICE), cuando cerró en 62,59 dólares.

El Brent prolongó su senda alcista tras las medidas anunciadas el miércoles por el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump contra las principales petroleras rusas, lo que avivó los temores a una posible interrupción de la oferta global y elevó la prima de riesgo geopolítico sobre el crudo.

A esta presión se sumó la aprobación por la Unión Europea (UE) de su decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones a la llamada 'flota fantasma' rusa, compuesta por buques que transportan petróleo y otros combustibles, y adelanta un año la prohibición de importar gas natural licuado procedente de Moscú.

Las medidas afectan también a empresas chinas e indias que ayudaban a Rusia a eludir sanciones internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

David Oxley, analista de Capital Economics, advirtió de que "las sanciones podrían ser lo bastante severas como para empujar el mercado mundial de petróleo a un déficit el próximo año".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incremento del Brent se vio respaldado asimismo por los últimos datos de inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos, que indicaron un fortalecimiento de la demanda, según cifras de la Administración de Información de la Energía (EIA).

Las existencias de crudo estadounidense cayeron 961.000 barriles, hasta los 422,8 millones, la pasada semana, frente al aumento de 1,2 millones previsto por los analistas, marcando la primera caída en un mes.

Lo expertos advierten de que cualquier alteración en los flujos de crudo ruso podría provocar variaciones significativas en los precios en las próximas semanas.