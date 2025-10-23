El Brent sube el 3,75 % tras anunciar EEUU sanciones a petroleras rusas Rosneft y Lukoil

A las 7.15 horas (5.15 GMT), el precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre avanza ese 3,75 %, hasta situarse en los 64,94 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El Brent sube por tercera sesión consecutiva, ya que en la jornada previa cerró con un alza del 2,07 %, después de reaccionar favorablemente a los últimos datos de los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos, que indicaron un fortalecimiento de la demanda.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) también avanza en la apertura de este jueves el 3,88 %, hasta los 60,79 dólares.

Este miércoles también acabó con un alza del 2,31 % ante un posible acuerdo entre Estados Unidos y la India para reducir las importaciones indias de petróleo ruso.

