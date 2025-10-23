El CAC-40 gana el 0,23 % al cierre impulsado por Kering y TotalEnergies

París, 23 oct (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este jueves en verde (+0,23 %), hasta los 8.225,78 puntos, en una sesión en la que destacaron las subidas del grupo de lujo Kering y de la petrolera TotalEnergies.