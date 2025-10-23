El catálogo de elementos franquistas en España: de monumentos y placas a nombres de calles

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el miércoles durante la sesión de control en el pleno del Congreso que el Boletín Oficial del Estado publicará el catálogo de elementos y símbolos franquistas "para que sean retirados de una vez por todas" del país y sus calles.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 encomienda al Estado la elaboración de este catálogo en colaboración con el resto de administraciones públicas y con la posibilidad de incorporar elementos que soliciten las víctimas del franquismo, sus familiares y asociaciones de memoria.

El catálogo estará en continua renovación y la propia ley prevé actualizarlo todos los años.

Por el momento, el Gobierno solo da por seguro que en el próximo estará incluido el Valle de Cuelgamuros, el mayor monumento franquista de España, que será resignificado a través de un concurso internacional de ideas cuyo ganador se conocerá en noviembre.

Hay otros casos muy previsibles, como el Arco de la Victoria de Madrid, erigido entre 1950 y 1955 para rememorar el triunfo de Francisco Franco en la Guerra Civil (1936-1939), o el Monumento a la Victoria o Monumento a Franco, una fuente escultórica construida entre 1964 y 1966 en Santa Cruz de Tenerife.

De momento, y a falta del catálogo, la recopilación corre a cargo de comunidades autónomas, ayuntamientos o iniciativas de colaboración público privada como la web deberiadesaparecer.com.

Este proyecto, en marcha desde 2021, recoge en un mapa interactivo unos 6.000 elementos franquistas, entre ellos diez monumentos que miden más de 20 metros de alto, como los tres ya mencionados; la Pirámide de los italianos, en la provincia de Burgos; o el monumento a los héroes de España, en Melilla.

El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, denuncia a EFE que no haya habido todavía ninguna sanción por parte del Gobierno contra elementos franquistas, ya que para ello no es necesario esperar a la aprobación del catálogo, sino simplemente aplicar la ley de memoria.

En su caso le llama la atención que se conserven unas 4.500 placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda con la simbología del yugo y las flechas.

Sigue habiendo además seis pueblos de nombre franquista: Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Con los nombres de las calles puede haber más dudas, según reconoce el abogado. Por ejemplo, la Justicia decidió mantener el nombre de la calle Caídos de la División Azul, en Madrid, pese a que el Gobierno municipal aprobó en 2017 su cambio de nombre junto al de medio centenar de calles, en base a la ley de memoria histórica de 2007.

La ley de 2022 deja claro que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática aquellos que hagan una exaltación personal o colectiva del golpe de Estado de julio de 1936, de la dictadura franquista (1939-1975) o de sus dirigentes.

Cita la posibilidad de que sean edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro objeto adosado a un edificio público o situado en la vía pública.

También incluye las referencias en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la sustentaron.

La ley establece que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten las medidas para retirar dichos elementos, sin esperar a la elaboración del catálogo estatal, pero establece excepciones.

Por ejemplo, si los elementos contrarios tienen aspectos artísticos o arquitectónicos protegidos por ley que obliguen a su mantenimiento, como una declaración de bien de interés cultural, no se retirarán pero deberá haber una mención para su resignificación o reinterpretación, como una placa explicativa.