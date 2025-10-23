El DAX 40 sube un 0,23 % tras la publicación de resultados empresariales

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,23 % en 24.207,79 puntos.

La subida del Nasdaq de Wall Street también impulsó al alza a los valores tecnológicos alemanes.

Se mantiene la cautela en el mercado de valores alemán ante el aumento de las tensiones comerciales entre EEUU y China.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 3,2 %, hasta 98,88 euros, pero Siemens perdió un 1 %, hasta 239,65 euros.

SAP, que tiene una ponderación elevada en el selectivo de Fráncfort, ganó un 2,2 %, hasta 242 euros, después de mostrarse cauteloso con sus objetivos de crecimiento para este año debido a la cautela de sus clientes.

SAP redujo sus pronósticos de facturación de los servicios informáticos en la nube este año a la parte baja del rango que había pronosticado anteriormente, si bien la entrada de pedidos de estos servicios es buena.

El fabricante de motores para aviones MTU avanzó un 2,1 %, hasta 386,70 euros, después de presentar buenos resultados.

La empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 2,4 % %, hasta 29,31 euros, porque los gatos de capital de su filial estadounidense de telefonía móvil T-Mobile son más elevados de lo esperado, lo que podría reducir la retribución de los accionistas.

El fabricante de semiconductores Infineon también bajó un 2,3 %, hasta 33,42 euros.