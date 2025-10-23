El director RAE defiende el funcionamiento del resto de academias hispanoamericanas

"A nadie se le ha ocurrido hasta hoy fijar la gramática por decreto o someter el diccionario al capricho gubernamental; el uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado de nuestro idioma", afirmó.

"Nadie puede, desde un solo de los países que colaboran en ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), destruir el sistema porque es multipolar", precisó en un discurso que se produce tras la polémica con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante el Congreso de la Lengua en Arequipa (Perú) la semana pasada.

Durante ese Congreso, que finalizó sin que se anunciara la próxima sede, como es habitual, García Montero cuestionó la labor de Muñoz Machado al frente de la RAE y sugirió que la disputa tenía que ver con su sucesión al frente de la Academia, ya que su mandato expira a finales de 2026.

La polémica fue alimentada por declaraciones de escritores como Álvaro Pombo (Premio Cervantes 2024), quien en una columna acusó a García Montero de poeta "cutre" con "vocación de burócrata".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su discurso, Muñoz Machado, que también preside la ASALE, aseguró que las 23 academias que la conforman se ocupan mancomunadamente de establecer la normativa de la lengua española y cuidar de su unidad, en régimen de "igualdad" y de forma confederada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una operativa "muy provechosa" para que todos los países que comparten el español trabajen conjuntamente en la formulación de sus normas y protejan la diversidad y variantes de cada país al tiempo que respetan las lenguas indígenas u originarias allí donde se han mantenido, afirmó.

"No siempre las academias del español han encontrado un apoyo gubernamental semejante al que hemos disfrutado hasta ahora en España", dijo Muñoz Machado al recordar que algunas repúblicas "han preferido apoyar más a las lenguas indígenas que al español", a pesar de ser la lengua que utiliza el 90 % de la población.

"Otros han pensado que las academias están pobladas de peligrosos conspiradores" y por ello "han adoptado medidas para entorpecer su funcionamiento o extinguirlas, pero la solidaridad del resto de las academias ha impedido los peores efectos de esas medidas", agregó.