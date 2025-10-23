El final de 'Stranger Things' se estrenará en cines de EE.UU. y Canadá el 31 de diciembre

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El final de dos horas de duración de la aclamada serie 'Stranger Things' se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla, anunció este jueves la plataforma.