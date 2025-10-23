El peronismo cierra su campaña electoral y rechaza injerencia de Estados Unidos

"Estamos en una campaña permanente para ponerle un freno a Milei desde el día que llegó", señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, en un acto en la localidad bonaerense de San Martín.

Kicillof, uno de los principales dirigentes opositores al Gobierno de Milei, afirmó que "no puede quedar nadie de los que necesitan agua, cloacas, rutas o escuelas que le ponga el voto a un Gobierno que a esta altura lo que está haciendo es criminal".

El gobernador aseveró que Milei, que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, "vino a hacer el ajuste de siempre, que es meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables, a los jubilados, a la educación pública, a las provincias, a la obra pública".

"Vino a sacarle la plata del bolsillo al que más lo necesita y dársela a las corporaciones y a la timba (especulación financiera). Es la estafa más grande la historia argentina lo que estamos viviendo", señaló Kicillof.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mandatario provincial cuestionó el alineamiento de Milei con el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas semanas dio un fuerte respaldo político y financiero al mandatario argentino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El jefe de campaña de Milei ahora es el presidente de Estados Unidos", ironizó Kicillof.

En el acto en San Martín, el principal candidato peronista a diputado por la provincia de Buenos Aires, el excanciller Jorge Taiana, sostuvo que las elecciones del domingo "son decisivas" para "demostrar que la voluntad del pueblo argentino está incólume, que no se ha doblegado ni se va a humillar ni a volver vasallo de ningún poder ni de ningún estado".

"Los diputados vamos a pelear en la Cámara, pero el pueblo va a estar en la calle y nosotros vamos a responder a lo que pida y mande el pueblo. Todos a votar el domingo, todos a conseguir un gran triunfo y a derrotar a este proyecto cipayo que no tiene derecho a seguir en Argentina", dijo Taiana.

El peronismo, que sufrió una dura derrota en las presidenciales de 2023, llega a estas elecciones con listas de unidad entre sus tres principales corriente internas: la que lidera la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), bajo prisión domiciliaria desde junio pasado, el sector que comanda el propio Kicillof y aquel encabezado por el exministro de Economía Sergio Massa.

Fuerza Patria logró un contundente triunfo el pasado 7 de septiembre en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y gobernada por Kicillof desde finales de 2019.

Unas 35,9 millones de personas están llamadas a votar este domingo para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

Los últimos sondeos marcan un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente peronista Fuerza Patria.

Las encuestas no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.

En tercera posición aparece el frente Provincias Unidas, liderado por un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda.