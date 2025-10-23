El primer ministro estonio subraya la necesidad de mantener la presión sobre Rusia

"Tenemos que mantener la presión sobre Rusia. Todo el mundo entiende que la cuestión más importante hoy es cómo hacer uso de los activos rusos congelados y cómo mantener la presión contra Rusia porque ningún dictador puede ganar una guerra sin dinero", señaló Michal a su llegada a la cumbre de los líderes europeos en Bruselas.

El primer ministro estonio también destacó la importancia de ayudar a Ucrania en su defensa frente a la guerra de agresión rusa, algo a lo que podría servir el uso de los activos congelados de Moscú, una medida que podría sumarse al 19º paquete de sanciones europeas contra Rusia.

Además, Michal mostró su interés en avanzar en los proyectos de defensa del flanco oriental europeo y la mejora de la competitividad económica de la Unión Europea.

"Hace falta simplificar para nuestra competitividad en Europa", señaló el estonio a cuenta de los esfuerzos europeos por reducir el lastre burocrático en el bloque comunitario.

