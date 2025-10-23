El Supremo israelí vuelve a aplazar su decisión sobre la entrada de la prensa en Gaza

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.