Elecciones presidenciales en Costa de Marfil en medio de tensión y exclusión de opositores

Algo más de 8,7 millones de marfileños están llamados a las urnas para votar en 25.678 colegios electorales (incluidos 308 en el extranjero), que abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00, hora local (misma hora GMT).

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 % de los sufragios en la primera vuelta, los dos más votados se enfrentarán en una segunda ronda, prevista para el último sábado de noviembre, según establece la Constitución.

Los resultados provisionales serán proclamados por la Comisión Electoral Independiente (CEI) en un plazo máximo de cinco días.

Posteriormente, tras la revisión del proceso, el Consejo Constitucional publicará los resultados definitivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras la oposición, cuyas principales figuras han sido excluidas de la contienda, considera que la candidatura del presidente vulnera la Constitución, Ouattara, de 83 años y en el poder desde 2010, opta a un polémico cuarto mandato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque la ley limita a dos los mandatos presidenciales, el Consejo Constitucional sostiene que el conteo se “reinicia” con la nueva Constitución de 2016, algo rechazado entre sectores de la sociedad y la oposición política.

Las candidaturas del expresidente Laurent Gbagbo (PPA-CI), del Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil (PPA-CI); Tidjane Thiam, del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI); y Pascal Affi N’Guessan, del Frente Popular Marfileño (FPI), fueron declaradas “inadmisibles” por las autoridades.

De las sesenta candidaturas presentadas, sólo cinco fueron validadas.

Así, entre los rivales de Ouattara, líder de la Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP), figuran dos antiguos aliados de Gbagbo: su exesposa y antigua primera dama, Simone Ehivet Gbagbo, y el exministro panafricanista Ahoua Don Mello.

Los otros dos contendientes son el exministro de Comercio y disidente del PDCI, Jean-Louis Billon; y la exministra Henriette Lagou.

Desde el inicio de la campaña electoral el 10 de octubre, los cinco aspirantes han recorrido el país en busca de apoyo.

Aunque Costa de Marfil registra un crecimiento económico cercano al 7 %, la desigualdad y la pobreza afectan a gran parte de su población.

Por eso, entre los principales temas de campaña han figurado el desempleo juvenil, la industrialización, la precariedad de los agricultores, la seguridad nacional y la soberanía económica.

En la última semana, Ouattara se ha dirigido especialmente a sectores clave del electorado como los jóvenes y las mujeres.

"¡Gracias, queridos jóvenes de Costa de Marfil! Vosotros sois la Costa de Marfil que sueña, que se atreve, que avanza. Y es por vosotros que acepté ser candidato", afirmó el mandatario este sábado en un mitin en Abiyán, capital económica.

No obstante, debido a la violencia política registrada en pasados comicios, una de las principales preocupaciones de los marfileños de cara a las elecciones es la paz.

El periodo de campaña, que cierra esta medianoche, no ha estado exento de tensión.

Manifestaciones en el centro y oeste del país, así como en la capital, Yamusukro, y en Abiyán, han dejado un saldo de 700 detenidos, así como un gendarme y dos manifestantes fallecidos en distintos incidentes.

El Gobierno ha prohibido toda manifestación no vinculada a los candidatos oficiales durante dos meses, mientras la oposición continúa llamando a la protesta por lo que considera represión y abuso de poder.

Los marfileños aún recuerdan con dolor la violencia postelectoral de 2010 (3.000 muertos) y de 2020 (285 muertos y más de 400 heridos).

En ese contexto, el Gobierno ha activado la “Operación Esperanza”, lanzada por las fuerzas de defensa y seguridad marfileñas, que ha movilizado a unos 44.000 efectivos –policías, gendarmes y militares– para garantizar la seguridad del proceso electoral y vigente del 5 de octubre al 4 de noviembre.

Por otro lado, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA) desplegarán una misión conjunta de observación electoral encabezada por el exvicepresidente nigeriano Oluyemi Osinbajo.

La misión, integrada por 251 observadores de 28 países africanos, evaluará la transparencia y la regularidad del proceso, desde la votación hasta el escrutinio.