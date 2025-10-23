Expertos en Cambio Climático de la ONU se reunirán en Perú a pocas semanas de la COP30

Lima, 23 oct (EFE).- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) realizará en Perú su primera reunión de trabajo en Suramérica, al celebrar del 27 al 30 de octubre su sexagésima tercera sesión, a escasas semanas de la cumbre mundial del cambio climático (COP30), que tendrá lugar en Belém do Pará (Brasil).