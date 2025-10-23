Francia quiere la preferencia europea en el reglamento UE sobre las emisiones de vehículos

París, 23 oct (EFE).- Francia, que sigue defendiendo la prohibición de la venta de vehículos con motores de combustión a partir de 2035, quiere que el reglamento europeo sobre las emisiones de los vehículos incluya "una real incitación a la preferencia europea".