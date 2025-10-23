Gobierno de Petro publica un proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente

El ministro, que está de visita en Shanghái (China), dijo que el articulado de la propuesta "es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia".

Montealegre propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 71 delegados y compuesta de manera paritaria por hombres y mujeres.

"A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país", apuntó Montealegre, quien aseveró que "la Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer Gobierno de izquierda de nuestra historia".

Montealegre agregó que la Asamblea reformará la Carta Magna, pero no revocará al Congreso y no se retrocederá en "los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos" ni en el respeto al "principio de no regresividad en derechos sociales".

El proyecto del Ministro de Justicia está en línea con los planteamientos de Petro, quien convocó para este viernes una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ante lo que ha llamado "bloqueo institucional" en el Congreso que no le ha aprobado varias iniciativas de corte social.

El proyecto para convocar a la Asamblea no ha tenido buen recibimiento entre las diferentes personalidades políticas y de otros sectores del país que critican tanto la iniciativa en sí como que el Gobierno la plantee cuando faltan solo cinco meses para las elecciones legislativas de marzo de 2026 y siete para las presidenciales de mayo.

"Jugar con una Constituyente a meses de una elección presidencial es incendiar la democracia con fósforos electorales", manifestó el aspirante presidencial Juan Manuel Galán, quien aseguró en su cuenta de X que "convocarla ahora no solo es inviable, es una imprudencia monumental".

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), afirmó que la propuesta "es inconstitucional, es inconveniente, es innecesaria y solo es otra cortina de humo del gobierno" para ocultar sus problemas.

El exministro José Manuel Restrepo afirmó que la "idea" de convocar una constituyente "no tiene ni pies ni cabeza. No solo copia el modelo venezolano, con cupos por sectores y grupos poblacionales que distorsionan la democracia representativa, sino que, además, no tiene tiempos ni mayorías para ser aprobada en el Congreso".

"Más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, para seguir dividiendo el país, para exacerbar los ánimos, y termina siendo más discurso que posibilidad real", agregó.

A los anteriores se sumó la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien no dudó en asegurar en sus redes sociales que Petro "ha decidido hacer campaña electoral en contra de las instituciones. Disfraza de 'bloqueo institucional' lo que no es más que el sistema de frenos y contrapesos funcionando".

"Esto no tiene futuro en el Congreso, pero incendia a sus bases", concluyó.

Entre tanto, el precandidato presidencial de derecha Juan Carlos Pinzón afirmó que Petro acude a una constituyente a pocos meses de irse del cargo y señaló que eso "no resuelve nada, perjudica los empleos y la inversión, crea tensión y crispación social, y crea más caos e incertidumbre en el país".

"En cualquier otro momento sería una payasada más, pero hoy busca quedarse en el poder, o imponer el narco-comunismo a lo Maduro. Es lo de siempre de Petro, echa por la borda a los colombianos con tal de beneficiarse. Ni el país le va a caminar, ni el congreso lo debe permitir", agregó Pinzón.