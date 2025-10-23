Guatemala extradita a EE.UU. al responsable de la muerte de más de 50 migrantes en México

Washington, 23 oct (EFE).- Guatemala extraditó a Estados Unidos a un ciudadano guatemalteco acusado de tráfico de personas y presuntamente vinculado a un accidente en el que murieron más de 50 migrantes que viajaban hacinados en un camión de carga en el sur de México en 2021, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.