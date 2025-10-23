Investigador augura prótesis asequibles por la tecnología y la producción personalizada

"Estamos viviendo una revolución en la investigación de algunos elementos como los motores eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía esenciales para estas prótesis robóticas, que funcionan como extensiones del cuerpo", ha dicho Herr en un encuentro con estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, al norte de España.

Herr ha regresado nueve años después al Principado para participar en la Semana de los Premios que cada año organiza la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la concesión de estos galardón.

En el acto, el investigador estadounidense ha señalado que este tipo de avances, sumado a una producción personalizada para cada caso específico, permitirán prótesis "asequibles".

El ingeniero y biofísico, galardonado en 2016 con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su contribución a la integración hombre-máquina y a la mejora de la calidad de vida de millones de personas, ha recalcado que el desafío del futuro es "integrar la emoción y las sensaciones" a estos mecanismos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Herr perdió sus piernas a los 17 años en un accidente de montaña y desde entonces ha centrado su vida en el desarrollo de prótesis controladas por microprocesadores que emulan la funcionalidad de rodillas, tobillos o píes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante un auditorio con decenas de alumnos de Ingeniería que colmaron el salón de actos de la Escuela Politécnica, Herr ha señalado que los conocimientos científicos "son importantes, pero mucho más lo es la creatividad", por lo que ha aconsejado esforzarse para desarrollarla.

El investigador ha destacado el "genial invento de la bicicleta" como el primer mecanismo de adaptabilidad y extensión del cuerpo humano, que aún se sigue utilizando.