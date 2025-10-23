Israel afirma que bombardeó infraestructura de Hizbulá en el este y el norte del Líbano

Su comunicado precisó que se atacaron "objetivos terroristas" pertenecientes a Hizbulá en el valle la Becá, en el este de ese país.

"Entre los objetivos atacados se encontraba un complejo utilizado por Hizbulá para entrenamiento terrorista, donde se identificaron terroristas de la organización", añadió esa nota, según la cual la milicia formaba a gente para la "planificación y ejecución de atentados terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel".

Como parte de los ejercicios en dicho complejo, había simulacros de fuego real y entrenamiento para el uso de diversos tipos de armamento, según las FDI.

Además, informó de un ataque contra una planta de fabricación de misiles de precisión de Hizbulá en esa misma zona y contra un emplazamiento militar en Sharbine, en el norte del Líbano.

Según las fuerzas israelíes, el almacenamiento de armas, la presencia de infraestructura terrorista y la realización de entrenamientos militares contra Israel por parte de "terroristas de Hizbulá constituyen una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano y representan una amenaza" para Israel, que se mostró dispuesto a seguir operando para "eliminar cualquier amenaza".