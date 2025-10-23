Israel lanza una fuerte oleada de bombardeos contra el este del Líbano

Cazas israelíes atacaron este mediodía las afueras de la ciudad de Hermel, cerca de la frontera con Siria, al tiempo que perpetraron una serie de "violentos" ataques contra otras zonas de la cordillera oriental y Al Sharaa, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Esta es la tercera oleada de bombardeos perpetrada en apenas una semana, después de que el jueves pasado ya resultaran heridas siete personas en el sur del país y una más perdiera la vida también en el valle de la Becá.

De nuevo, este lunes, al menos ocho bombardeos alcanzaron diversas localidades meridionales, donde no se registraron víctimas, pero sí fuertes explosiones e incendios forestales que requirieron la intervención de los servicios de emergencia.

En ambos casos, el Ejército israelí aseguró que sus acciones habían estado dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, incluidas infraestructura e instalaciones de una compañía de cemento supuestamente usada por el movimiento para reconstruir posiciones destruidas anteriormente.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al cese de hostilidades en vigor desde hace casi un año, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de Hizbulá o presuntos almacenes de armas del movimiento.