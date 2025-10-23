Jueza de Ecuador ordena prisión preventiva para dos vinculados en crimen de Villavicencio

Jordán y Serrano fueron vinculados al proceso por el asesinato del candidato presidencial a inicios de septiembre, pero la jueza que lleva la causa había ordenado que se presenten una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami (Estados Unidos), donde ambos residen.

Sin embargo, este jueves otra magistrada decidió aceptar el pedido realizado por la Fiscalía de que se les cambie la medida y se los envíe a prisión, ya que "dejarlos en libertad constituye un riesgo procesal y obstaculización al proceso", aseguró el Ministerio Público.

"Los procesados poseen poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión judicial, lo que representa un riesgo concreto de fuga y obstaculización de la acción de la justicia", explicó la fiscal durante la audiencia, en la que presentó nuevos elementos para sustentar su pedido.

Edwin Romero, abogado de la familia de Fernando Villavicencio, explicó a la salida de la diligencia que la jueza había dispuesto que se oficie a la Interpol para que emita una notificación roja "para que sean localizados y sean extraditados al Ecuador".

Si bien los dos residen en Estados Unidos, el exministro correísta fue detenido el pasado 7 de agosto por el servicio migratorio estadounidense, por lo que su futuro inmediato depende de la Justicia de ese país.

Jordán, por su parte, se había estado presentando ante la oficina consular, y a inicios de octubre fue allanado por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) por una investigación que, según su abogado, no tenía relación con el caso Villavicencio.

El empresario está imputado también en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la Covid-19.

Además de Serrano y de Jordán, en este caso también están implicados el empresario Daniel Salcedo, que ya está recluido en una cárcel por acumular condenas de más de 30 años de privación de libertad, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, cuyo paradero es desconocido.

A ellos dos ya se les había dictado prisión preventiva en la primera audiencia de septiembre.

Villavicencio, que como político fue uno de los mayores opositores al expresidente Rafael Correa y que por sus denuncias como asambleísta mantenía enemistad manifiesta con personas como Aleaga y Jordán, fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin a once días de las elecciones extraordinarias de 2023.