Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma y lo atribuye al estrés por su divorcio

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral que atribuyó al estrés causado por su polémico divorcio en 2022 del rapero Kanye West, según se reveló en un adelanto de la nueva temporada de su serie de telerrealidad 'The Kardashians'.